Usa: ristorante della Florida rifiuta i sostenitori del presidente Biden

- Angie Ugarte, proprietaria di un ristorante della Florida infuriato per la morte dei militari statunitensi in Afghanistan, ha appeso un cartello sulla porta del proprio esercizio, il DeBary Diner, per invitare i clienti sostenitori del presidente Joe Biden a “stare alla larga”. Lo racconta l’emittente locale “Fox 35 Orlando”. “Se avete votato e continuate a sostenere l’inutile, inetta e corrotta amministrazione che attualmente siede alla Casa Bianca e che è complice della morte dei nostri uomini e donne in Afghanistan, per favore state alla larga”, si legge sul cartello. Ugarte ha poi spiegato la propria posizione all’emittente. “Ero davvero arrabbiata. Ero delusa. Mi sento come una di quelle madri, o mogli o sorelle che hanno dovuto ricevere la notizia (della morte dei propri cari)”, ha spiegato. La donna ha aggiunto che le reazioni al cartello da parte dei clienti sono state “molteplici”. "C'è chi è arrivato alla porta, ha dato un'occhiata e se ne è andato. Altri sono entrati in cucina mentre preparavo i pasti e mi hanno detto: 'Hey, adoro il tuo cartello'".(Nys)