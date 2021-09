Brasile: emergenza idrica e energetica, governo rincara tariffe per contenere consumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il testo diffuso dall'agenzia, la previsione è che la nuova tariffa rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2022. La nuova tariffa rappresenta un aumento del 49,63 per cento rispetto alla tariffa "rossa 2", finora la più cara prevista e in vigore nei mesi di giugno e luglio. A luglio tuttavia l'Aneel aveva previsto un aumento tariffario del 52 per cento rispetto alla tariffa "rossa 2" in vigore a giugno. Da gennaio ad aprile era stata in vigore la bandiera gialla, al costo aggiuntivo di 1,34 real (20 centesimi di euro) per ogni 100 chilovattora. A maggio era stata già introdotta la tariffa "rossa 1", con un costo aggiuntivo di 4,16 per ogni 100 chilovattora (67 centesimi di euro). (segue) (Brb)