Afghanistan: Biden, mi assumo responsabilità per il ritiro ma non c’era modo migliore

- Il presidente Joe Biden ha dichiarato di assumersi tutta la responsabilità per il modo in cui le forze degli Stati Uniti si sono ritirate dall’Afghanistan, aggiungendo tuttavia di essere in “rispettoso disaccordo” con quanti sostengono che l’operazione poteva essere conclusa “in maniera ordinata”. Nel suo primo discorso alla nazione dopo la fine della guerra più lunga della storia degli Stati Uniti, Biden ha sottolineato che la scelta era tra “mettere fine alla guerra” o “intensificarla ulteriormente”. Pochi istanti dopo il capo della Casa Bianca ha affermato che l’intervento in Afghanistan “avrebbe dovuto concludersi molto tempo fa”. Biden ha anche promesso che gli Usa continueranno a sostenere il popolo afgano attraverso la diplomazia e il loro impegno, e in relazione al contrasto al terrorismo ha ricordato che Washington è in grado di intervenire anche da remoto attraverso droni e altri sistemi d’arma.(Nys)