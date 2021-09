Germania-Afghanistan: ministro Esteri Maas, possibile ambasciata a Kabul a condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrebbe riaprire la propria ambasciata a Kabul, dopo la presa di potere da parte dei talebani in Afghanistan, a determinate condizioni: “se fosse politicamente possibile e se la situazione in materia di sicurezza lo permettesse”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a Doha in Qatar dove si trova in visita. Allo stesso tempo, Maas ha evidenziato come la riapertura della rappresentanza tedesca a Kabul non significhi che la Germania riconosce un governo dei talebani. “Al momento non si tratta della questione del riconoscimento secondo il diritto internazionale. Si tratta di risolvere problemi molto pratici”, ha affermato il ministro degli Esteri tedesco. Secondo Maas, a Kabul vi è “un grande bisogno di una presenza diplomatica, perché abbiamo anche molti problemi in Afghanistan”. Per esempio, si tratta del rimpatrio del personale civile e militare tedesco ancora nella capitale del Paese centroasiatico. “Dovremo occuparci della questione per molto tempo, per questo abbiamo bisogno dei contatti” a Kabul, ha osservato al riguardo Maas. (Geb)