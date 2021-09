Brasile: emergenza idrica e energetica, governo rincara tariffe per contenere consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel) ha annunciato che a partire dal primo settembre sarà applicata una nuova tariffazione per le bollette elettriche in tutto il paese. La nuova tariffa varata prevedrà un incremento di 14,20 real (2,31 euro) per ogni 100 kilowattora consumati. Secondo i calcoli del governo la tariffa provocherà un aumento medio del 6,78 per cento della bolletta elettrica dei consumatori. Motivo del varo della nuova tariffa è l'aggravarsi della crisi idrica generata dalla peggiore siccità registrata negli ultimi 91 anni, che sta richiedendo misure straordinarie da parte del settore elettrico nazionale per evitare razionamenti o blackout ottobre e novembre, mesi che si preannunciano come i più critici dell'anno. (segue) (Brb)