Vaccino: Cuppi (Pd), intervenire subito contro chi istiga odio e usa violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il presidente Bonaccini, il ministro Di Maio, nei giorni scorsi giornalisti, medici, altri politici. Persone che stanno subendo attacchi verbali e fisici, che vedono i propri indirizzi spiattellati sulle chat di chi grida alla dittatura sanitaria, da chi della parola 'libertà' sta oramai soltanto abusando: queste sono azioni di intimidazione". Lo afferma in una nota Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico, secondo cui "Lamorgese ha ragione, si deve intervenire subito nei confronti di chi istiga all'odio e usa violenza, si deve intervenire ora perché la situazione non degeneri oltre. Alle vittime di questi attacchi piena vicinanza e solidarietà", conclude. (Com)