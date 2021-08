Afghanistan: Biden difende il ritiro 31 agosto, obiettivo era salvare vite statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del 31 agosto, data ultima per il ritiro delle forze statunitensi dall’Afghanistan, “non era una scadenza arbitraria”, ma una scelta per “salvare vite americane”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso alla nazione dopo la fine del più lungo intervento militare della storia degli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca ha difeso la propria scelta di non prestare ascolto a quanti chiedevano un rinvio della data del ritiro e ha citato la scadenza precedentemente fissata dal suo predecessore, Donald Trump, ovvero il primo maggio.(Nys)