Afghanistan: Biden, credevamo che Kabul avrebbe retto ma eravamo pronti a tutto

- Gli Stati Uniti erano pronti a “qualsiasi eventualità” in vista del ritiro delle loro forze dall’Afghanistan, inclusa la possibilità che i talebani prendessero il controllo del Paese prima ancora del completamento delle operazioni. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden nel suo discorso alla nazione dopo la fine dell’intervento militare più lungo della storia del Paese. Il capo della Casa Bianca, ha tuttavia sottolineato che, quando ad aprile ha deciso di ritirare le truppe dall’Afghanistan entro agosto, la sua amministrazione si basava “sull’assunto che il governo afgano a Kabul sarebbe stato in grado di reggere” dopo l’uscita di scena degli Usa, anche grazie ai 300 mila uomini addestrati e armati dalle forze statunitensi. “Quell’assunto si è rivelato non accurato”, ha aggiunto Biden, facendo anche riferimento alla fuga da Kabul del presidente Ashraf Ghani in vista dell’arrivo dei talebani.(Nys)