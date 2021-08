Arabia Saudita: Usa condannano attacco Houthi contro aeroporto Abha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano duramente il recente attacco dei militanti yemeniti Houthi contro l’aeroporto di Abha, in Arabia Saudita, dove otto civili sono rimasti feriti e un aereo di linea commerciale è stato danneggiato. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. “Dall’inizio dell’anno, l’Arabia Saudita ha subito più di 240 attacchi dagli Houthi, che hanno messo a repentaglio la popolazione saudita e oltre 70 mila cittadini Usa residenti nel regno. Nelle ultime settimane gli Houthi hanno anche intensificato gli attacchi all’interno dello Yemen, in particolare con l’offensiva su Marib. Questa costosa e inefficace azione sta esacerbando la crisi umanitaria in Yemen. Gli attacchi Houthi stanno perpetuando il conflitto, prolungando la sofferenza del popolo yemenita e minando gli sforzi per la pace in un momento cruciale”, scrive la diplomazia degli Stati Uniti invitando ancora una volta il gruppo zaidita a “rispettare il cessate il fuoco e impegnarsi in negoziati sotto gli auspici delle Nazioni Unite”.(Nys)