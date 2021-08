Libia: dichiarazione finale Algeri, Paesi confinanti sostengono processo per elezioni 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi vicini della Libia ribadiscono l'importanza di attenersi ai risultati delle conferenze di Berlino e del rispetto della sovranità e unità nazionale della Libia. E' quanto emerge dalla dichiarazione finale della riunione di Algeri tra i ministri degli Esteri dei Paesi confinanti con la Libia. I ministri dei Paesi partecipanti alla conferenza hanno inoltre condannato il traffico di armi e il dispiegamento di mercenari stranieri, "in palese violazione" dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, nonché i "deliberati tentativi" di seminare discordia tra i libici per minare tutti gli sforzi per risolvere la crisi in questo Paese. I ministri hanno poi sottolineato l'importanza di garantire il coordinamento, tra gli sforzi delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, della Lega Araba e dell'Unione europea. I ministri hanno quindi chiesto il ritiro di tutte le forze straniere, in conformità con la risoluzione 2570 del Consiglio di sicurezza e l'accordo per il cessate il fuoco permanente. I Paesi partecipanti alla riunione di Algeri hanno infine deciso di inviare una delegazione ministeriale in Libia, per esprimere la propria solidarietà al popolo libico e per valutare l'andamento del processo politico che precede le elezioni previste il 24 dicembre. I ministri degli Esteri di Algeria, Tunisia, Egitto, Sudan, Niger e Ciad si sono riuniti ieri ed oggi ad Algeri per discutere del futuro della Libia in vista delle elezioni di fine anno. (Res)