- "Ora al Pantheon, con i giornalisti aggrediti e minacciati, contro la follia e violenza di 'no vax', 'no pass' e neofascisti infiltrati. Ma la solidarietà non basta. Tutta la politica si schieri per i vaccini e la scienza". Lo scrive su Twitter Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, secondo cui "il clima d'odio è allarmante, ogni ambiguità è complicità". (Com)