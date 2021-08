Americhe: parlamento Argentina respinge nuova delimitazione piattaforma continentale del Cile (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge argentina, secondo quanto afferma il testo approvato in via definitiva il 4 agosto alla Camera, ha come obiettivo "i diritti di sovranità sulle risorse del letto e del sottosuolo del mare argentino". Il progetto proveniente dall'Esecutivo del presidente Alberto Fernandez, stabilisce inoltre la demarcazione del limite esterno della piattaforma continentale oltre le 200 miglia marine così come ratificato nel 2016 dalla Commissione sui limiti della piattaforma continentale delle Nazioni Unite. "Queste leggi che stabiliscono la creazione di un Consiglio nazionale sulle questioni relative a questi territori e la demarcazione del limite esterno della piattaforma continentale rafforzano la nostra sovranità", ha affermato a riguardo il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà. "Riveste enorme importanza il consenso di tutti i gruppi parlamentari in entrambe le camere, la protezione dei nostri diritti di sovranità è una politica di Stato". (segue) (Bua)