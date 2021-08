Afghanistan: Guerini ai militari rientrati da Kabul, avete svolto lavoro eccezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avete svolto, insieme ai colleghi già rientrati, un lavoro eccezionale: lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, accogliendo l'ultimo gruppo di 60 militari italiani ritorno dall'Afghanistan all'aeroporto di Ciampino. "Sono stati giorni molto difficili che ha vissuto la comunità internazionale di fronte all'epilogo drammatico della presenza ventennale militare in Afghanistan, ma possiamo solo immaginare i sentimenti che hanno attraversato i vostri cuori e le vostre coscienze", ha dichiarato il ministro che ha sottolineato l'orgoglio del Paese per il lavoro svolto nelle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. "Al fianco di questa soddisfazione resta in ciascuno di noi il rammarico per le persone che avremmo potuto evacuare se avessimo potuto continuare la missione", ha aggiunto Guerini. "Non dimenticarsi dall'Afghanistan deve essere il primo impegno della comunità internazionale", ha sottolineato. Secondo il ministro, il rammarico "non cancella il lavoro straordinario" che hanno svolto le Forze armate italiane. Nel suo discorso Guerini ha ricordato che in questi 20 anni 50 mila militari sono stati impiegati nel teatro afgano, con 53 caduti oltre 700 feriti. (Res)