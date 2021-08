Italia-Afghanistan: Farnesina, prima riunione della cabina di regia per il popolo afgano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati poi presi in esame i possibili percorsi da seguire per utilizzare tutti i canali disponibili, a livello centrale, territoriale, della società civile e con gli organismi multilaterali, per confermare e rilanciare l'impegno dell'Italia verso il popolo afghano, anche nella "fase 2", al di là dell'emergenza attuale. "L'obiettivo è strutturare il contributo dell'Italia sul piano umanitario e in risposta alle necessità più immediate, e rafforzare l'azione per il rispetto dei diritti umani fondamentali, con particolare attenzione verso la condizione delle donne e dei minori", conclude la nota. (Com)