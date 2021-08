Vaccino: Romano (M5s), escalation violenza non può essere tollerata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà al ministro Luigi Di Maio per le minacce subite. L'escalation di violenza a cui il Paese sta assistendo negli ultimi giorni è intollerabile e inaccettabile. Le libertà di pensiero e di opinione vanno difese e preservate, ma non possono trascendere in aggressioni fisiche e verbali, che vanno unanimemente condannate e contrastate". A dichiararlo è il senatore del Movimento 5 Stelle, capogruppo in commissione Lavoro a palazzo Madama, Iunio Valerio Romano. "La politica ha il dovere di cercare un dialogo costruttrivo, evitando di fomentare gli animi per mere finalità di consenso", conclude. (Com)