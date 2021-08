Afghanistan: Consiglio Affari Interni Ue, a settembre forum di alto livello su reinsediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forum di alto livello da tenersi a settembre sul reinsediamento dopo la crisi afgana: è questo il risultato principale annunciato oggi al termine del Consiglio affari interni straordinario dell’Unione europea. Secondo quanto dichiarato dalla commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, tale forum sarà finalizzato a “discutere priorità concrete con gli Stati membri e fornire soluzioni sostenibili agli afgani più vulnerabili, in particolare le donne e i bambini, ma anche gli attivisti per i diritti umani, i giornalisti, gli avvocati". "Collaboreremo insieme agli altri leader globali su un approccio coordinato a percorsi sicuri e legali per il reinsediamento", ha sottolineato Johansson. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha confermato che i Paesi dell'Ue sono disponibili a partecipare all'accoglienza di quanti fuggono da situazioni difficili e a breve si terrà un Forum dedicato al tema del reinsediamento dei profughi afgani. Secondo Lamorgese, nella riunione straordinaria di oggi i ministri dell'Interno dell'Ue hanno affrontato anche il tema di tutte le altre rotte, che hanno analoghe complicazioni e sono determinate da situazioni contingenti. "E' stata manifestata da parte di tutti i Paesi la piena disponibilità a un approccio ordinato e completo di quelli che sono i flussi da parte degli afgani e quindi la disponibilità di tutti i Paesi a partecipare anche all'accoglienza di persone che fuggono da situazioni difficili", ha continuato. "Però, è stato fatto, nello stesso tempo, un riferimento a tutte le rotte", ha proseguito. "Quindi, una attenzione particolare da parte di tutti i Paesi, da parte della Commissione europea, a tutte le altre rotte che comunque hanno delle complicazioni analoghe e che sono determinate da situazioni contingenti perché è un problema molto complesso e va visto nella sua interezza", ha concluso Lamorgese. (segue) (Beb)