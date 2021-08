Afghanistan: Consiglio Affari Interni Ue, a settembre forum di alto livello su reinsediamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una posizione specifica è stata tuttavia espressa dai ministri dell’Interno di Austria, Repubblica Ceca e Danimarca, secondo cui le persone afgane non devono venire in Europa, ma rimanere nella regione, mentre il lavoro dell’Ue deve essere quello di aiutare i Paesi confinanti e le organizzazioni internazionali che lavorano sul terreno. "La cosa più importante ora è inviare il messaggio giusto alla regione: restate lì e noi sosterremo la regione nell'aiutare le persone là", ha dichiarato il ministro austriaco Karl Nehammer. "Vogliamo dire forte e chiaro che siamo pronti ad aiutare le persone che hanno bisogno e i Paesi vicini all'Afghanistan, ma siamo pienamente risoluti ad affrontare nella regione la situazione e non manderemo alcun messaggio falso che possa creare qualche speranza che non possa essere soddisfatta", ha aggiunto il ceco Jan Hamacek. "Dalla nostra prospettiva la cosa più importante ora è non commettere di nuovo gli errori del 2015. Per prima cosa dobbiamo sostenere i Paesi vicini meglio di quanto abbiamo fatto", facendo in modo "che le persone abbiano ciò di cui hanno bisogno nei Paesi vicini", ha proseguito il danese Mattias Tesfaye, ministro danese all'immigrazione e all'integrazione. "In secondo luogo, i confini sono molto importanti" e quindi c'è bisogno di dare "pieno sostegno a Lituania, Bulgaria, Grecia, Spagna, Ungheria" e "agli altri Paesi che rafforzano e rendono sicuri i confini comuni europei", ha aggiunto. "Terzo, il segnale politico è molto importante. E sono molto felice che la bozza proposta dalla presidenza (slovena del Consiglio dell'Ue) sia molto chiara su questo: la gente non dovrebbe venire in Europa, dovrebbe restare nella regione, e il nostro lavoro è stabilizzare la Regione e far sì che le organizzazioni internazionali che lavorano nella regione abbiano finanziamenti", ha sottolineato. (segue) (Beb)