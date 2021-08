Afghanistan: Consiglio Affari Interni Ue, a settembre forum di alto livello su reinsediamenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione congiunta finale i ministri dell’Interno dell’Ue hanno in ogni caso sottolineato che in Afghanistan è in corso un intenso lavoro per individuare soluzioni mirate per i restanti casi di persone a rischio. "L'evacuazione dei nostri cittadini e, per quanto possibile, dei cittadini afgani che hanno collaborato con l'Ue, i suoi Stati membri e le loro famiglie è stata condotta in via prioritaria e continuerà. Al riguardo, è in corso un intenso lavoro per individuare soluzioni mirate per i restanti casi specifici di persone a rischio in Afghanistan", hanno spiegato i ministri secondo cui la priorità immediata è la stabilizzazione della regione. "Come priorità immediata, l'Ue continuerà a coordinarsi con i partner internazionali, in particolare l'Onu e le sue agenzie, per la stabilizzazione della regione e per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano le popolazioni vulnerabili, in particolare donne e bambini, in Afghanistan e in Paesi limitrofi. A tal fine, l'Ue e i suoi Stati membri intensificheranno il sostegno finanziario alle pertinenti organizzazioni internazionali", hanno aggiunto. (segue) (Beb)