Afghanistan: Consiglio Affari Interni Ue, a settembre forum di alto livello su reinsediamenti (5)

- L'Unione europea rafforzerà il suo sostegno ai Paesi vicini all'Afghanistan che ospitano un gran numero di migranti e coopererà con questi Paesi per prevenire l'immigrazione illegale. "L'Ue impegnerà e rafforzerà il suo sostegno ai Paesi terzi, in particolare ai Paesi vicini e di transito, che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati, per rafforzare le loro capacità di fornire protezione, condizioni di accoglienza dignitose e sicure e mezzi di sussistenza sostenibili per i rifugiati e le comunità di accoglienza", hanno specificato i ministri. "L'Ue coopererà inoltre con tali Paesi per prevenire l'immigrazione illegale dalla regione, rafforzare la capacità di gestione delle frontiere e prevenire il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. A tal fine, i mandati delle agenzie dell'Ue dovrebbero essere pienamente utilizzati. In particolare, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo) dovrebbe intensificare le sue operazioni esterne per lo sviluppo delle capacità di asilo. Inoltre, nell'ambito degli sforzi globali, si potrebbe fornire sostegno sotto forma di reinsediamento su base volontaria, dando priorità alle persone vulnerabili, come donne e bambini", hanno proseguito i ministri. (segue) (Beb)