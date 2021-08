Vaccino: Bernini (FI), obbligo anche per togliere alibi a "ni vax"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’opzione dell’obbligo vaccinale per tutti deve essere tenuta in seria considerazione, anche per togliere ogni alibi alla fascia dei 'ni-vax' che alimentano la propaganda antiscientifica”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “Da domani - aggiunge - il certificato verde sarà obbligatorio per tre milioni e mezzo di lavoratori: sarà un altro step importante per evitare un secondo autunno drammatico. Il passaporto verde si è rivelato un incentivo alla vaccinazione che ha già dato risultati incoraggianti, e il governo ha scelto la strada della gradualità, con l’estensione solo tra un mese dell’obbligo di Green Pass per i dipendenti pubblici". "Ma un tagliando - conclude - potrebbe essere necessario anche prima, se il ritmo delle vaccinazioni non tornerà ai livelli pre-estivi". (Com)