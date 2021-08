Afghanistan: Rizzo (M5s), militari italiani risorsa preziosa per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho voluto partecipare insieme al ministro Guerini, ai sottosegretari Mulè e Pucciarelli e alla collega Pinotti, all'accoglienza dei nostri ultimi militari presenti a Kabul e rientrati all'aeroporto di Ciampino nel pomeriggio. L'ho fatto portando loro la stima e il ringraziamento dell'istituzione che ho l'onore di rappresentare e dei miei colleghi di commissione per il delicatissimo lavoro fatto in questi giorni garantendo l'espatrio in sicurezza di cittadini afghani che altrimenti avrebbero rischiato la vita. Un grazie particolare al generale Portolano e al suo staff che ha guidato quest'ultima missione della Joint evacuation task force italiana all'aeroporto di Kabul con professionalità e altruismo." Lo afferma, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 stelle. "Essere qui a Ciampino, stringere la mano ai nostri ultimi uomini di rientro da Kabul è un atto doveroso e di riconoscenza per tutti i nostri 50.000 militari avvicendatisi in questi vent'anni compresi i 54 caduti e i 723 feriti", continua Rizzo al termine della cerimonia di accoglienza. "Dalle parole scambiate con i nostri uomini al loro arrivo, dalla fermezza degli sguardi nello stringere le loro mani ho colto il sentimento di profondo orgoglio nell'aver svolto, fino all'ultimo istante, il compito assegnato dall'Italia. Il Paese ha, nell'abnegazione e preparazione dei nostri uomini, la garanzia di portare i valori costituzionali e umani che ci contraddistinguono ovunque venga richiesto, certi di essere sempre guida per la salvaguardia delle vite umane", conclude. (Com)