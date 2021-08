Scuola: sindacati Roma, nidi capitolini già in tilt a poche ore da riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doveva essere una riapertura in sicurezza e invece, a poche ore dal suono della campanella, la situazione dei nidi di Roma Capitale è già nel caos completo: sezioni sguarnite e controllo dei green pass affidato al caso. In questi giorni abbiamo costantemente lanciato l'allarme, ma con la circolare diramata oggi dall'amministrazione, invece delle auspicate soluzioni, si è sancita la debacle. Roma ha ammainato la bandiera di Capitale a danno dei piccoli utenti e dei lavoratori". Lo si legge in una nota a firma di Marco D'Emilia, Giancarlo Cosentino e Francesco Croce, responsabili di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio, rispetto a quanto sta avvenendo alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico che per i nidi capitolini è prevista per domani primo settembre. (segue) (Com)