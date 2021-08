Scuola: sindacati Roma, nidi capitolini già in tilt a poche ore da riapertura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La questione dei controlli della certificazione verde anti-Covid -si legge nella nota- è solo la punta dell'iceberg di una disorganizzazione sconcertante. Avevamo proposto di emanare una regolamentazione omogenea per tutti i Municipi e di affidare il compito ad una organizzazione amministrativa unica per tutte le strutture di Roma Capitale, con chiarezza di responsabilità, considerando che nei nidi della città, a differenza delle scuole statali, non esistono presidi amministrativi. Così come si sta facendo in tante città italiane. E invece si è deciso di non decidere e di abdicare ad ogni responsabilità, facendo strame della normativa anticontagio e delle giuste preoccupazioni di educatrici e famiglie. Tanto che ancora oggi nessuno sa che cosa succederà domattina nei 250 nidi dei 15 Municipi romani". (segue) (Com)