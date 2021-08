Scuola: sindacati Roma, nidi capitolini già in tilt a poche ore da riapertura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E peggio ancora è quanto sta avvenendo con la gestione del personale", dicono anche D'Emilia, Cosentino e Croce. "I Municipi non sono in grado di sostituire le educatrici fragili, che per legge sono in smart working fino al 31 ottobre, né il personale in malattia. E questo perché Roma Capitale non ha comunicato le graduatorie degli idonei da cui attingere. Il risultato è che domani mattina le bambine e i bambini rischiano di trovare molte sezioni dei nidi chiuse o prive del personale necessario. Senza contare che questa situazione al limite dell'assurdo rischia di ripetersi anche per le scuole dell'infanzia, visto che 4.000 unità di personale avrebbero dovuto essere al lavoro già dal 1° settembre per approntare l'anno scolastico, ma l'ingresso in servizio avverrà il giorno 8 per l'incapacità dell'ente di programmare un servizio noto da tempo". (segue) (Com)