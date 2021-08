Afghanistan: Guerini a militari di ritorno da Kabul, bentornati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con gratitudine e con orgoglio i militari artefici di questa impresa. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, accogliendo i militari di ritorno dall'Afghanistan all'aeroporto di Ciampino. "Bentornati in Italia", ha affermato Guerini, il quale ha espresso il suo ringraziamento alle Forze armate nella condotta dell'operazione Aquila Omnia per la realizzazione di un ponte areo che ha portato in salvo oltre 5 mila persone. (Res)