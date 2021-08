Afghanistan: Guterres, si profila catastrofe umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il ritiro delle forze armate internazionali dall'Afghanistan nel Paese dell'Asia centrale si profila una catastrofe umanitaria. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Nel giorno in cui l'Afghanistan entra in una nuova fase voglio esprimere profonda preoccupazione per la crisi umanitaria ed economica che si sta approfondendo nel Paese e che minaccia i servizi di base che stanno crollando completamente", ha dichiarato Guterres invitando i Paesi membri ad aumentare l'assistenza umanitaria all'Afghanistan. (Res)