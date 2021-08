Afghanistan: anche 4 civili afgani a bordo ultimo volo Forze armate italiane giunto a Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro i civili afgani giunti questa sera bordo all'aeroporto di Ciampino insieme all'ultimo gruppo di militari italiani provenienti da Kabul. Secondo quanto si apprende, i civili sono un interprete e tre bambini. Questi ultimi erano in una lista delle Forze armate statunitensi, insieme ai genitori, che però non sono riusciti a lasciare il Paese. I tre bambini sono stati quindi affidati ad uno zio residente in Italia ed trasportati a bordo del KC 767 dell'Aeronautica militare. (Res)