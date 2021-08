Americhe: parlamento Argentina respinge nuova delimitazione piattaforma continentale del Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il Parlamento del Mercato comune del Sud (Mercosur) si era proposto per una mediazione nel contenzioso tra Argentina e Cile tornato di prepotente attualità nel fine settimana. L'iniziativa era stata lanciata da Oscar Laborde, vicepresidente di un'aula che raccoglie parlamentari dei quattro stati membri del blocco: Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. L'organismo, ha detto Laborde, "cerca di aprire un tavolo negoziale con le autorità cilene e risolvere il caso attraverso il dialogo". Il funzionario ha criticato, come "foriero di problemi", il decreto con cui il presidente del Cile, Sebastian Pinera, è tornato a rivendicare la titolarità di una fetta del mare a cavallo tra l'Oceano Pacifico e l'Atlantico. Ma ha assicurato che la situazione non avrà conseguenze a meno che "qualcuno decida di ratificare" la decisione di Santiago e inviare pescherecci nella zona. (segue) (Bua)