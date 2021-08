Americhe: parlamento Argentina respinge nuova delimitazione piattaforma continentale del Cile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana il ministero degli Esteri del Cile ha difeso l'aggiornamento della "Carta nautica 8" con cui il presidente Sebastian Pinera, a suo dire, "formalizzava" l'estensione di duecento miglia marittime ad est del limite delle proprie acque territoriali, in una zona rivendicata da Buenos Aires. "Nessuno si appropria di ciò che gli appartiene", recita un comunicato del ministero cileno in risposta alle critiche del governo argentino al decreto pubblicato in settimana da Pinera, un documento nel quale Santiago del Cile riaffermava la titolarità su una vasta porzione delle acque tra l'oceano Pacifico e l'Atlantico. Il ministro degli Esteri cileno, Andrés Allamand, assicura che la vicenda potrà essere risolta "attraverso il dialogo" che possono portare avanti due paesi legati "da profonda amicizia". Ma la questione rimane piena di incognite. (segue) (Bua)