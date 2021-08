Kazakhstan-Italia: l’ambasciatore a Roma celebra i 30 anni di indipendenza, orgogliosi della nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I kazakhi sono fieri della storia del loro Paese, il primo al mondo a rinunciare volontariamente a un arsenale nucleare. Lo ha dichiarato l’ambasciatore a Roma Yerbolat Sembayev, in un discorso tenuto in occasione di un evento dedicato al trentesimo anniversario dell’indipendenza del Kazakhstan. L’evento ha visto la partecipazione di un gruppo di studenti kazakhi che studiano in Italia e ha incluso una mostra fotografica dal titolo “Il Kazakhstan riconosciuto a livello internazionale”, oltre a un video sul 30mo anniversario della chiusura del sito di test nucleari di Semipalatinsk. Oggi, ha ricordato Sembayev, il Kazakhstan è la prima economia dell’Asia centrale, con un prodotto interno lordo pari a 180 miliardi di dollari (aumentato di 16 volte rispetto all’anno dell’indipendenza), offre “grandi opportunità per gli imprenditori” e attrae circa il 70 per cento degli investimenti esteri verso tutta la regione centrasiatico, il 50 per cento dei quali provenienti dall’Unione europea. (segue) (Res)