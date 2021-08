Kazakhstan-Italia: l’ambasciatore a Roma celebra i 30 anni di indipendenza, orgogliosi della nostra storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore ha sottolineato anche l’impegno del presidente Kassym-Jomart Tokayev, a partire dal 2019, per la modernizzazione del sistema politico e per il rafforzamento della tutela dei diritti umani, in un Paese che “ospita 140 gruppi etnici diversi e quasi 4 mila organizzazioni che rappresentano 18 diverse confessioni religiose”. Sembayev ha toccato anche il tema del “patrimonio culturale multiforme” del Kazakhstan. “Molte cose che oggi fanno una parte importante della vita moderna dell’uomo provengono dal nostro territorio”, ha evidenziato il diplomatico facendo in particolare riferimento alla cultura dell’equitazione, alla Via della Seta, alle mele e ai tulipani di cui è patria storica la catena montuosa Tien Shan. “Oggi ci sono più di 3 mila varietà di tulipani in tutto il mondo, la maggior parte delle quali proviene dal Kazakhstan”, ha aggiunto Sembayev. (segue) (Res)