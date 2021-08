Bolivia: rapporto Onu, coltivazioni di coca aumentate del 15 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2019 e il 2020 si è registrato in Bolivia un aumento del 15 per cento delle piantagioni di coca. Ad affermarlo è stato il rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine in Bolivia (Unodc), Thierry Rostan, durante la presentazione del rapporto annuale sulle coltivazioni di coca nel Paese tenuta martedì a La Paz. "La coltivazione della coca è in franca espansione e ha raggiunto un punto in cui le colture di produzione non possono essere delimitate (...) tra il 2019 e il 2020, la superficie coltivata a coca ha registrato un aumento di 3.900 ettari, da 25.500 a 29.400 ettari, che rappresenta un aumento del 15 per cento", ha reso noto Rostan. Il rappresentante Onu ha quindi precisato che tale aumento si è verificato in maggior grado in tre regioni del Paese, il nord di La Paz, lo Yungas di La Paz e il Tropico di Cochabamba. (segue) (Res)