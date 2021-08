Afghanistan: ministero Difesa francese, fatti tutti gli sforzi per evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli sforzi sono stati fatti per evacuare dall'Afghanistan i cittadini francesi e il personale locale che ha lavorato per le forze armate. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero della Difesa francese, Herve Grandjean, parlando in conferenza stampa. Secondo la portavoce, una dozzina di francesi rimangono ancora nel Paese dell'Asia centrale "o perché non vogliono lasciare l'Afghanistan, o perché volevano farlo negli ultimi giorni dell'operazione e non sono stati in grado di essere evacuati in tempo". La portavoce ha precisato che gli sforzi per evacuare le ultime persone rimaste continueranno "e questo è al centro dei negoziati che stiamo avendo con l'Onu".(Frp)