Afghanistan: primo gruppo di rifugiati raggiunge il Kosovo

- Il primo gruppo di rifugiati dall’Afghanistan ha raggiunto il Kosovo. Lo riferisce la stampa locale, precisando che si tratta di un centinaio di persone atterrate ieri in serata a bordo di un aereo militare degli Stati Uniti. Ad accoglierli a Pristina sono stati la presidente kosovara Vjosa Osmani, il premier Albin Kurti e l’ambasciatore Usa in Kosovo Philip Kosnett. Secondo fonti non confermate, i rifugiati saranno accolti presso il campo militare Usa Bondsteel a Ferizaj. Il governo del Paese ha recentemente approvato l’accoglimento provvisorio di circa 2 mila afgani. “Abbiamo dato il benvenuto al primo gruppo di afgani che hanno lavorato con i nostri alleati, con la Nato e che hanno bisogno di protezione più che mai. Abbiamo aperto le nostre porte e i nostri cuori perché come vittime di un regime genocida sappiamo bene cosa voglia dire essere costretti a lasciare le proprie case”, ha commentato la presidente Osmani. (Vap)