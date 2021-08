Kosovo: Eulex e polizia sviluppano database per facilitare le indagini sui crimini di guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante questo processo, Eulex ha anche progettato corsi di formazione su misura per circa 20 investigatori della polizia del Kosovo volti ad assistere l'Unità investigativa sui crimini di guerra della polizia del Kosovo nel migliorare le sue capacità nel campo della costruzione, dell'amministrazione dei casi e dell'analisi dei casi di crimini di guerra. Nel dicembre 2018, a seguito del mandato riconfigurato di Eulex, la missione ha consegnato alle autorità del Kosovo i fascicoli di polizia, pubblici ministeri e giudiziari. Oggi Eulex sta valutando il funzionamento del sistema giudiziario del Kosovo in termini di conformità procedurale, legale e dei diritti umani. La valutazione viene effettuata attraverso il monitoraggio sistemico e tematico di casi penali e civili selezionati, compresi i casi precedentemente trattati da Eulex fino a giugno 2018 nell'ambito del suo precedente mandato esecutivo. Inoltre, gli esperti di Eulex continuano a collaborare con le controparti locali dell'Istituto di medicina legale per determinare il destino delle persone scomparse offrendo competenze e consulenza nell'identificazione di potenziali tombe clandestine e nell'esumazione e identificazione delle persone scomparse. (Alt)