Kosovo: premier Kurti, Ue deve rendere più equo il processo di allargamento nei Balcani occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro ha parlato anche del tema delle persone scomparse e ha notato che a volte l'ambizione di muoversi verso il futuro si intreccia con il dovere di fare i conti con il passato. "Dobbiamo ricordare a noi stessi e ai nostri alleati che solo affrontando il passato possiamo passare al futuro. Non c'è altro modo", ha detto. In questo contesto, secondo Kurti, l'Ue deve dare un nuovo slancio in relazione ai Balcani occidentali e rendere l'allargamento "più equo e più sincero". (Alt)