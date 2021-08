Afghanistan: Tripodi (FI), militari italiani si confermano esempio coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, "i militari italiani si confermano un luminoso esempio di generosità e coraggio. Da italiani, Non finiremo mai di essergli riconoscenti - continua la parlamentare in una nota -. Con eroismo lavorando giorno e notte, hanno messo a repentaglio la loro vita per salvarne a migliaia in una situazione di rischio estremo, rendendo onore al nostro Paese". Nel commentare il rientro degli ultimi 60 militari del contingente italiano dall'Afghanistan, l'esponente di FI aggiunge: "A ogni militare impiegato, al comandante del Covi generale Luciano Portolano, che con la consueta professionalità ne ha coordinato le operazioni, così come a tutte le articolazioni della Difesa esprimo profonda gratitudine. Auspico che la Repubblica riconosca a questi eccezionali servitori dell'Italia i giusti onori per la complessa operazione 'Joint evacuation task force' (Jetf), portata avanti a tutela del bene più prezioso: la vita umana. Grazie alla quale migliaia di afghani, sono stati messi in salvo dell'assassina ferocia talebana". (Com)