Libia: ministra Esteri Mangoush, governo cercherà di garantire elezioni del 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale della Libia cercherà di fare tutto il possibile per garantire lo svolgimento delle elezioni previste per il prossimo 24 dicembre. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri della Libia, Najla el Mangoush, durante una conferenza stampa con l’omologo algerino, Ramtane Lamamra, in seguito alla riunione ministeriale dei Paesi vicini alla Libia iniziata ieri ad Algeri. “Non sono certa dello svolgimento delle elezioni il prossimo dicembre, ma il governo farà di tutto per garantirne il corretto svolgimento nelle date previste”, ha dichiarato la ministra, sottolineando come la stabilità del Paese nordafricano sia interesse anche dei Paesi vicini. “Lavoreremo insieme per tracciare la strada giusta e uscire da questa crisi”, ha concluso Mangoush.(Ala)