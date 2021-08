Egitto-Qatar: ricevuto al Cairo inviato speciale Esteri al Hajri, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ricevuta al Cairo una delegazione del Qatar per discutere di alcuni dossier e rafforzare le relazioni bilaterali. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Esteri egiziano, secondo il quale la delegazione di Doha era guidata Ali bin Fahad al Hajri, inviato speciale del ministro degli Esteri per gli affari regionali. Lo scorso 28 agosto, il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato a Baghdad l’emiro del Qatar, principe Tamim bin Hamad al Thani, in un raro incontro tra i due dopo il riavvicinamento tra i Doha e il Cairo avvenuto a inizio anno. Il colloquio bilaterale è avvenuto a margine della conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato ospitata dall’Iraq. Al Sisi ha auspicato “una cooperazione integrata e fruttuosa” con il Regno del Golfo a sostegno della “solidarietà araba in un quadro di rispetto reciproco, interesse comune e sincere intenzioni”. Da parte sua, “l'emiro ha espresso il suo apprezzamento per gli sviluppi positivi in atto nelle relazioni tra Egitto e Qatar, elogiando il recente scambio di visite e la ripresa della cooperazione tra i due Paesi”. Durante l'incontro tra il presidente Al Sisi e l’emiro Tamim è stata concordata “l'importanza di continuare la consultazione e di lavorare per far progredire le relazioni tra i due Paesi durante la fase successiva”, con l'obiettivo “di riprendere vari meccanismi di cooperazione bilaterale, in linea con l'andamento testimoniato dall'andamento delle relazioni Egitto-Qatar nell'ambito di quanto stipulato nella dichiarazione di Al Ula”, cioè la riunione che ha sancito la fine del boicottaggio del Qatar da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Secondo alcuni osservatori, l'incontro potrebbe dare anche un nuovo impulso ai colloqui per normalizzare i rapporti tra Egitto e Turchia, data la stretta di vicinanza di Ankara a Doha.(Cae)