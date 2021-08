Lazio: Assessore Agricoltura, falso comunicato per riapertura caccia, pronte le denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta girando in queste ore un falso comunicato stampa, a nome mio e del collega della Regione Umbria, Roberto Morroni, che dà notizia della preapertura alla caccia nel Lazio e in Umbria. Smentiamo assolutamente e categoricamente il contenuto della nota, redatto con intento doloso e deliquenziale e abbiamo subito attivato la nostra avvocatura per le opportune denunce e provvedimenti a tutela della nostra Amministrazione e del mio ruolo di Assessora". Lo dichiara in una nota l'Assessora agricoltura, foreste, promozione della filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Non ci sarà nessuna preapertura alla caccia nel Lazio quest'anno, come comunicato in una lettera a mia firma a tutte le associazioni di caccia lo scorso 23 agosto, a causa di una serie di elementi di contesto che hanno fatto maturare questa difficile, quanto necessaria,decisione, tra cui la mancanza di un Piano di Gestione nazionale, le note del Ministero per la Transizione Ecologica che chiedevano la sospensione del prelievo, le due recenti ordinanze del Tar e il parere Ispra contrario alla preapertura". (segue) (Com)