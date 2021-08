Lazio: Assessore Agricoltura, falso comunicato per riapertura caccia, pronte le denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contesto di queste settimane, anche per le altre Regioni -si legge anche-, non è stato semplice e immediato e non soltanto nel centro Italia. La vicenda rimane complessa e articolata ovunque. Tuttavia, in molti ci siamo orientati su una scelta tanto difficile quanto obbligata. Nei prossimi mesi, insieme ai colleghi delle altre Regioni, mi impegnerò nel richiedere tempistiche e aggiornamenti circa l'approvazione del Piano nazionale di gestione sostenibile per la specie Tortora Selvatica al Mite. Chiedo pertanto la collaborazione di tutte le associazioni di caccia e dei singoli cacciatori al rispetto delle regole e del calendario venatorio, ufficialmente approvato dalla Regione Lazio e prego chiunque riceva la nota falsa sulla preapertura di segnalarlo alle autorità competenti". (Com)