© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles, parteciperà al sit in che si terrà questa sera in piazza della Rotonda al Pantheon,a Roma, promosso dall’associazione di videomaker e giornalisti GvPress che manifestano contro le recenti aggressioni dei No vax. Lo rende noto la portavoce del sottosegretario all’Editoria, Chiara Capotondi. (Com)