Albania: premier Rama, se lo vorranno profughi afgani potranno restare

- I profughi afgani che saranno ospitati in Albania potranno rimanere nel Paese se lo desidereranno. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, nel corso di una intervista all'emittente britannica "Bbc". Rama ha chiarito che l'Albania è pronta ad offrire rifugio ai cittadini afgani, se vorranno restare nel Paese. "Semplicemente ci è venuto in mente allora. Siamo stati invitati ad accoglierli temporaneamente, potranno essere in grado di arrivare negli Stati Uniti più tardi. Ma sappiamo che la situazione è piuttosto complicata. Con così tante persone che richiedono visti per gli Stati Uniti, sarà necessario impiegare più tempo di quanto detto", ha dichiarato Rama. "Siamo certamente disposti ad accoglierli per rimanere più a lungo. E se vogliono stabilirsi qui, possono farlo", ha aggiunto. (segue) (Alt)