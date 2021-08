Imprese: Federlegno, trend in crescita per l'arredamento, ma pesano incertezza e il caro materie prime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle rilevazioni del Monitor del Centro studi di FederlegnoArredo nel primo semestre 2021, le vendite rispetto allo stesso periodo 2020, registrano un aumento del 51,7 per cento con un recupero in particolare sul mercato italiano (+67,3 per cento). Laddove è possibile fare un raffronto con il primo semestre 2019 emerge una crescita del 14,3 per cento per le vendite totali e del 21,4 per cento per quelle italiane. Come abbiamo più volte evidenziato illustrando i dati elaborati dal Centro studi di FederlegnoArredo, i comparti più connessi all'ambiente domestico hanno chiuso il 2020 con una flessione più contenuta rispetto al -9,1 per cento dell'intera filiera, grazie soprattutto al parziale recupero registrato a partire da giugno dell'anno scorso, mentre a pagare il prezzo più pesante sono stati i comparti, quali l'ufficio (-20 per cento) e i mobili professionali e commerciali, più legati ai settori non residenziali e quelli fortemente esposti sui mercati esteri, come è il caso dell'Illuminazione e delcontract. Gettando lo sguardo al 2021, le previsioni delle imprese sono ancora condizionate dall'incertezza del contesto, determinata sia dall'andamento della pandemia con la variante Delta che torna a correre, sia da cause indirettamente collegate, a partire dalla disponibilità delle materie prime e dal loro prezzo, ma anche dalla propensione all'acquisto delle famiglie che potrebbero tornare a guardare a settori quali turismo, abbigliamento ecc. a discapito della casa. L'andamento generale appare a oggi comunque positivo, in particolare per il mercato italiano, che sta assumendo, grazie anche alla spinta degli incentivi fiscali, un ruolo di maggior rilievo rispetto agli ultimi anni. Per la maggior parte delle imprese il 2021 dovrebbe chiudersi meglio del 2020. (segue) (Rem)