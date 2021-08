Imprese: Federlegno, trend in crescita per l'arredamento, ma pesano incertezza e il caro materie prime (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forte il nostro impegno – conclude Feltrin – anche sui tavoli europei sul tema delle certificazioni che hanno trasformato il mercato europeo in una sorta di puzzle in cui ogni Paese detta le proprie regole, creando per molto prodotti delle vere e proprie barriere all'ingresso, "mascherate" da certificazioni. Credo sia giunto il momento che l'Europa si armonizzi e ragioni davvero come un unicum, anche alla luce del fatto che potenze come la Cina e la Russia stanno mettendo in atto politiche di chiusura, oserei dire protezionistiche sia in termini di importazioni di prodotti (Cina) che di esportazioni del legname (Russia). È il momento di dimostrare di saper fare sistema e che ogni Paese volga lo sguardo oltre confine: non farlo sarebbe una scelta poco lungimirante". Per quanto riguarda l'arredamento, dalle rilevazioni del Monitor del Centro Studi FederlegnoArredo sul primo semestre 2021, rispetto al corrispondente periodo 2020 emerge un aumento del 56,2 per cento con un recupero in particolare sul mercato italiano (+65 per cento). Considerando anche i dati del 1° semestre 2019, emerge una crescita rispetto a tale periodo (+15,4 per cento) delle vendite totali e +19,5 per cento per le vendite Italia. Positive anche le previsioni (mediamente +22,9 per cento, senza sostanziali differenze tra Italia ed estero). In molti ipotizzano una chiusura d'anno 2021 rispetto al 2020 tra il +10 e il +30 per cento. Al contempo le imprese dell'arredo evidenziano difficoltà legate in primo luogo a scarsità e costi fuori controllo delle materie prime e, in seconda battuta, al difficile reperimento dei container. Tali elementi, uniti all'incertezza legata al Covid, rendono le previsioni molto instabili ancorché positive. (segue) (Rem)