Imprese: Federlegno, trend in crescita per l'arredamento, ma pesano incertezza e il caro materie prime (7)

- L'export di area living (266,2 mln di euro) nel periodo gennaio-maggio 2021 evidenzia un incremento molto forte (+68,3 per cento sul 2020, +21,7 per cento rispetto al 2019). Il comparto degli imbottiti(870,2 mln di euro) nel periodo gennaio-maggio 2021 registra un incremento del +63,2 per cento sul 2020 e del +14,9 per cento rispetto al 2019. La Francia si conferma il primo sbocco commerciale estero con il 25 per cento del totale esportato. Il comparto delle camere da letto mostra un autentico balzo delle proprie esportazioni (287,9 mln di euro, +80,5 per cento) vigoroso anche se comparato all'export registrato nel periodo gennaio-maggio 2019 (188,1 mln di euro; +53,1 per cento). Gli Stati Uniti costituiscono il primo sbocco commerciale estero di questo comparto merceologico con una quota del 27 per cento. Nel periodo gennaio-maggio 2021 si evidenzia una crescita dell'export delle Cucine (345,4 mln di euro, +44,4 per cento); anche il raffronto con il 2019 (323,5 mln di euro)mostra un percorso di crescita del comparto (+6,8 per cento). Anche il comparto mobili vari registra una netta crescita del proprio export (669,3 mln di euro, +45,8 per cento sul 2020; +5,5 sul 2019). (Rem)