Roma 2021: Gualtieri, operatori mercato nell'incertezza, cittadini delusi da Raggi

- "Raggi ha gettato gli operatori del mercato nell'incertezza con le sue politiche relative alle licenze e alle concessioni. Invece, occorre investire sui mercati e valorizzarli". Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, in diretta su Radio Roma Capitale, parlando della sua visita a un mercato del quartiere Magliana. "Al contrario - ha aggiunto Gualtieri -. Noi vogliamo investire sui mercati, che vanno ammodernati e rilanciati. Cosa che non è successa negli anni di Virginia Raggi. "I cittadini della Magliana ci hanno detto tutti la stessa cosa: 'siamo stati abbandonati, vi prego cambiamo amministrazione' - ha raccontato Gualtieri -. Questo quartiere è stato ridotto male: ho trovato grande delusione per questi anni, sconforto e rabbia tra i cittadini che hanno visto un degrado senza precedenti. Ma nelle persone vedo anche fiducia e speranza che Roma possa cambiare e noi ce la metteremo tutta", ha concluso. (Rer)