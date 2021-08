Afghanistan: Johansson, non è buona idea copia incolla accordo Ue-Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la questione dei migranti afgani non è una buona idea copiare l'accordo tra Unione europea e Turchia. Lo ha detto in conferenza stampa la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, dopo il Consiglio Affari interni straordinario. "Dobbiamo aiutare i Paesi limitrofi" all'Afghanistan, "ma in modo personalizzato, in base alla necessità che vediamo lì. E per ora non vediamo un forte aumento di afgani nei Paesi limitrofi", ha detto Johansson. "Dobbiamo evitare in tutti i modi possibili la crisi umanitaria in Afghanistan", da cui si genera la "crisi migratoria". Poi "dobbiamo prepararci nel caso in cui ci fossero molti più afgani che fuggono per andare nei Paesi vicini e allora a quel punto vedere con quei Paesi quale aiuto sia più utile e pertinente. Potrebbero essere aiuti diretti agli afgani o programmi di reinsediamento per i gruppi più vulnerabili. Ma non penso sia una buona idea fare un copia incolla della dichiarazione Ue-Turchia", ha aggiunto. "Dobbiamo lavorare insieme nell'Ue, con gli Stati membri, ma dobbiamo anche lavorare globalmente e con i partner internazionali", ha continuato. (Beb)