Afghanistan: ministri Interni Ue, lavoro per soluzioni mirate su restanti persone a rischio

- In Afghanistan è in corso un intenso lavoro per individuare soluzioni mirate per i restanti casi di persone a rischio. E' quanto si legge nella dichiarazione concordata dai ministri degli Affari interni al Consiglio straordinario Affari interni dell'Unione europea di oggi. Secondo i ministri degli Affari interni, "la gravità della situazione in evoluzione richiede una risposta determinata e concertata alle sue molteplici dimensioni da parte dell'Ue e della comunità internazionale". Punto primo è quello dell'evacuazione dei cittadini europei e delle persone che hanno collaborato con le forze occidentali. "L'evacuazione dei nostri cittadini e, per quanto possibile, dei cittadini afgani che hanno collaborato con l'Ue, i suoi Stati membri e le loro famiglie è stata condotta in via prioritaria e continuerà. Al riguardo, è in corso un intenso lavoro per individuare soluzioni mirate per i restanti casi specifici di persone a rischio in Afghanistan", hanno spiegato i ministri. (Beb)