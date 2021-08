Milano 2021 Sala, al Municipio 4 abbiamo investito molto su riqualificazione urbana e mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, con il Candidato Presidente Stefano Bianco, sono stato in Municipio 4. Un altro territorio su cui abbiamo investito molto nella riqualificazione urbana e nella mobilità. lo srive sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala spiegando che "la nuova Piazza San Luigi è un esempio del lavoro svolto dando un grande impulso all’aggregazione sociale e al commercio di vicinato. Ho ascoltato cittadini, residenti e commercianti. Sono molte le realtà che in questi anni hanno fatto proposte per prendersi cura dei quartieri limitrofi. Lo hanno fatto attraverso i patti di collaborazione tra Comune e cittadini, 50 firmati e 36 in via di definizione". "In via Ardigò - prosegue - abbiamo poi visto la piazza della fermata Forlanini della nuova linea M4. Un’opera che renderà Milano sempre più connessa. La visione è chiara: cambiare la mobilità, un passo alla volta. Quello che bisogna fare è rendere tutto più semplice e migliorare nell’esecuzione. Siamo sulla buona strada". (Rem)